Valcareggi: “So per certo che la Juventus non avrebbe preso subito Vlahovic se la loro classifica fosse stata diversa. Il motivo per cui la Fiorentina non ha potuto programmare la sostituzione del serbo è che…”

Il noto procuratore Furio Valcareggi è tornato sul tema Vlahovic, rivelando a Toscana TV un retroscena relativo al passaggio del serbo dalla Fiorentina alla Juventus: “So per certo che la Juve non lo avrebbe preso se fosse andata bene in campionato e se la classifica fosse stata diversa a gennaio. Lui ha comunicato alla Fiorentina di voler andar via subito di punto in bianco. Ed è questo il motivo per il quale la società viola non ha potuto programmare meglio la sua sostituzione”.

Poi ha proseguito: “Odriozola? Credo che la Fiorentina debba mettere su una grande trattativa per lo spagnolo. La conferma di Torreira è doverosa”.