Valcareggi: “Vlahovic firmerà il nuovo contratto in caso di Europa League. La Fiorentina si spingerà oltre i cinque milioni”

Il procuratore Furio Valcareggi a Toscana Tv ha parlato del prossimo futuro di Dusan Vlahovic: “Credo che firmerà in caso di Europa League dei viola. Lui è in una vetrina importante. E’ il procuratore che sta avanzando con questa situazione”.

Poi ha aggiunto: “Io credo che se la Fiorentina si spingerà oltre i cinque milioni, lui firmerà. Ma il mercoledì, un calciatore come lui non può stare alla televisione. Deve disputare le competizioni europee. In questo momento c’è uno stop fisiologico della trattativa”.