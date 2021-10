Valcareggi: “Vlahovic si è messo contro Firenze: non mi sorprenderebbe vederlo alla Juventus già a gennaio. Negli anni la Fiorentina ha fatto grande i bianconeri”

Il procuratore Furio Valcareggi a TuttoJuve.com ha parlato di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, e Federico Chiesa, ex viola oggi alla Juventus.

Queste le sue parole: “Chiesa è sicuramente uno dei tre-quattro esterni offensivi più forti al mondo: è completo ed essenziale e quando strappa è imprendibile. Sorpreso per l’esclusione dalla lista per il Pallone d’Oro? Io ripeto quello che ho detto: per me al mondo non c’è nessun calciatore con le caratteristiche tecniche di Chiesa”.

Valcareggi si sofferma poi su Vlahovic: “Parliamoci chiaro: il serbo alla Fiorentina non ci vuole rimanere, alla Juventus serve il centravanti e ha una grande disponibilità economica e non farebbe fatica a prenderlo. In più Vlahovic vuole andare via: vivo Firenze e lui ormai si è messo la città contro. A Torino già a gennaio? Non mi sorprenderebbe. E’ un grandissimo attaccante e la Juve compra sempre i grandi calciatori, specie dalla Fiorentina: Chiesa, Cuadrado, Bernardeschi… i viola hanno fatto grande la Juventus negli anni”.