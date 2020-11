Valentini: “Prandelli era rimasto ai margini per scelte errate, ma anche il fatto di non aver avuto un procuratore”

L’ex dirigente della FIGC Antonello Valentini ha parlato del ritorno alla Fiorentina di Cesare Prandelli a TMW Radio. Queste le sue parole: “Sono contento che Cesare sia tornato a Firenze. Lui era rimasto ai margini per scelte errate, ma anche per il fatto di non aver avuto un procuratore. De Zerbi mi piace molto, al Sassuolo sta facendo un ottimo lavoro. Il caos tamponi? C’è molta confusione, l’unica cosa certa è che al minimo dubbio un calciatore deve essere fermato”.

