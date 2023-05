Vallesi: “Commisso non simpatico a tutti per modi di fare, ma ha investito tanto per squadra e strutture. Fosse per lui avremmo uno stadio bellissimo. Vincere la Coppa Italia sarebbe come alzare la Champions League”

Cantante e grande tifoso viola, Paolo Vallesi si sofferma sulla sfida dell’Olimpico tra Fiorentina ed Inter, che si giocheranno la Coppa Italia.

Ecco le parole dell’artista fiorentino in vista della finale: “La Fiorentina quest’anno ha giocato un’ottima Coppa Italia e si è meritata la finale. E’ vero che ha avuto la strada spianata con avversari alla portata, ma credo possa farcela anche contro l’Inter. Vincere la Coppa Italia per noi sarebbe come vincere una Champions League. Vincerla sarebbe il giusto epilogo di un percorso intrapreso dal club che speso tanto nelle strutture, vedi il Viola Park, ma anche sul mercato, per costruire una squadra capace di competere su più fronti. Poi c’è da sottolineare il grande lavoro da parte della squadra e di mister Italiano”.

“Sono sicuro che Commisso ci regalerebbe un grande spettacolo per i festeggiamenti, magari al Franchi. In caso di vittoria garantisco che camminerò dal Duomo fino allo stadio andata e ritorno. Lo scorso anno avevo promesso che mi sarei spogliato in caso di Europa e seppur breve vi garantisco che non è stato un bello spettacolo”.

“L’Inter vista ultimamente è una squadra difficile da affrontare. Non credo sarà la solita partita arrembante della Fiorentina. Forse Italiano dovrebbe coprirsi un po’ e aspettare il momento giusto per colpire. Mettersi sullo stesso piano dell’Inter potrebbe essere pericoloso. L’Inter è forte nei singoli e ha la tranquillità di avere una rosa ampia. Con tutti i giocatori che stanno bene. La Fiorentina dovrà puntare su Cabral davanti. Faccio ammenda sul brasiliano perchè all’inizio avrei scommesso più su Jovic ma mi sbagliavo. Poi la Viola ha anche altre frecce, vedi Dodô”.

“Credo sia il momento più bello della gestione di Commisso, ha fatto un ottimo lavoro fino ad adesso. Ho letto molte critiche, forse non risulta a tutti molto simpatico per alcuni suoi modi di fare, ma noi fiorentini siamo difficili da accontentare, a volte anche troppo. Bisogna dargli il merito di ciò che ha fatto. Se fosse stato per lui avremmo anche uno stadio nuovo bellissimo. Oltre al centro sportivo che avremo, il più grande d’Europa”.