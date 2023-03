Vallesi: “La Fiorentina sfiderà l’Inter con la testa libera. Meglio vincere la Conference della Coppa Italia. Franchi? Abito a trecento metri dallo stadio e vi dico che…”

Il cantante e tifoso della Fiorentina Paolo Vallesi, presente al convegno relativo alla ‘Digital Cup’, ha parlato della squadra viola e di vari temi di attualità e non solo.

Ecco le sue parole: “Dopo due snervanti settimane di sosta ci aspetta un gran mese di Aprile in cui si gioca ogni 3 giorni. La Fiorentina è ancora in corsa su tre fronti, la classifica si è un po’ rimessa in campionato. Dobbiamo cercare di andare in finale di Coppa Italia e proseguire il cammino in Conference League. Mai c’è stata credo una Fiorentina così libera di testa per andare a giocare a Milano con l’Inter. La speranza è che la sosta non abbia cambiato il trend della Fiorentina, stavamo veramente andando alla grande”.

E ancora: “Preferirei vincere la Conference League perchè la Fiorentina non l’ha mai vinta ed è un trofeo internazionale. Il mio ricordo della Coppa Italia è quando sono stato allo stadio ad aspettare la squadra di ritorno la notte da Bergamo. Splendida emozione che mi piacerebbe rivivere ma la vittoria di un trofeo internazionale sarebbe forse ancora una gioia maggiore”.

Quindi ha concluso: “Restyling Franchi? Abito a 300 metri dal Franchi. Da una parte mi spaventa avere anni di cantieri vicino ma dall’altra se i disegni fatti prendessero forma sarebbe un vantaggio per l’area e per tutti. Non so proprio dove potrebbe andare a giocare la Fiorentina, io mi organizzerò per andare dove andrà la squadra”.