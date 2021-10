Valtolina: “Ricordo benissimo la tripletta di Recoba contro la Fiorentina di Batistuta. Vlahovic…”

A meno di 48 ore dalla sfida tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e il Venezia di Paolo Zanetti, questo pomeriggio a Radio Bruno è intervenuto l’ex ala dei veneti Fabian Valtolina. queste le sue parole:

“Ho tantissimi ricordi contro la Fiorentina, in Coppa Italia col Venezia ma anche il mio esordio con il Monza. E poi quella tripletta di Recoba nel 4-1 ai viola fu qualcosa di incredibile. Quando ci giocavo insieme prendevamo spesso in giro Beppe Iachini caricandolo perché era più vecchio di noi, gli dicevamo che non ce la faceva. Tanti scherzi insieme a lui negli anni. Del Venezia attuale si deve temere la compattezza e la voglia di fare punti per salvarsi. Ogni partita ha il suo fascino e può essere imprevedibile, ma la Fiorentina è favorita. Cosa penso di Vlahovic? Non è l’unico caso, ormai è diventata routine, forse Commisso avrebbe dovuto aspettare ma da fuori certe cose non si sanno. Se un ragazzo che sta esplodendo grazie alla Fiorentina non ha riconoscenza, è anche giusto cercare fin da subito altre squadre. Si perde un po’ il senso dello sport così. Degli esterni viola, quello che si avvicina al mio modo di giocare è Callejon, ma noi avevamo molta più libertà. La Fiorentina deve continuare a dare soddisfazioni alla piazza, che come tutti sanno è molto esigente rispetto a tante altre”.