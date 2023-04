van den Brom: “A Poznan tutti stanno parlando della partita con la Fiorentina: domani avremo 40mila persone dalla nostra. Aprile sarà pieno di impegni, ma sono contento così”

John van den Brom, allenatore del Lech Poznan, si è espresso sulla sfida di domani che vedrà la Fiorentina impegnata sul terreno dei polacchi. Sentite cosa ha detto:

“E’ fantastico giocare nel nostro stadio, con il nostro pubblico. Domani sarà pieno, ci saranno più di 40mila spettatori. Si sente che in città tutti stanno parlando della partita, c’è un’atmosfera stupenda“.

Ancora: “Io penso sempre positivo. Penso che possiamo vincere ogni partita e quindi anche domani. Facciamo molto turnover perché giochiamo spesso, non possiamo giocare sempre con gli stessi. Adesso abbiamo delle partite importanti contro avversari come la Fiorentina e il Legia. È sempre così ad aprile, ma se a inizio stagione mi avessero detto che avremmo avuto così tante partite, sarei stato molto felice”.

Infine: “Parliamo molto con Ishak del tema rigori. Ha molta esperienza, non solo è il capitano della squadra, è un giocatore importante per noi. Sbagliare un rigore può succedere, speriamo solo che non accada più“.