Van den Brom: “Contenti di aver vinto con la porta inviolata, un bel segnale in vista della Fiorentina”

L’allenatore del Lech Poznan John van den Brom ha parlato nella conferenza stampa dopo la partita contro il Warta Poznan, parlando in breve anche della prossima partita dei polacchi contro la Fiorentina in Conference League. Queste le sue parole: ”

“Conosciamo la nostra situazione in classifica e sapevamo che Pogoń aveva vinto negli ultimi minuti del loro incontro. Per giocare il prossimo anno in Europa, dobbiamo essere tra i primi quattro. Siamo contenti di aver vinto senza subire gol, perché è di buon auspicio prima della partita con la Fiorentina. Questa è stata una partita difficile, i rivali hanno giocato meno di quanto ci aspettassimo, il che ci ha reso difficile trovare spazio e creare situazioni. Due giorni fa, però, ho detto che il Warta è una buona squadra, lo hanno dimostrato nel secondo tempo e hanno creato delle buone situazioni. Abbiamo avuto anche le nostre occasioni, a parte due gol, come il rigore di Mikael Ishak, che non siamo riusciti a capitalizzare”