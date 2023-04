van den Brom: “Fiorentina avversario difficile ma sono fiducioso. Incontreremo l’AZ in finale”

Un olandese che sta facendo bene in Polonia. L’allenatore del Lech Poznan, la squadra che si appresta ad affrontare la Fiorentina in Conference Leagua, è John van den Brom, nativo di Amersfoort, nei Paesi Bassi.

“Abbiamo avuto una partenza difficile – spiega in patria – ma abbiamo giocato un bel calcio e i successi in Europa hanno reso questa stagione speciale. Questo mi fa sentire bene. Sono contento per il club ma anche per me stesso”.

Sull’impegno contro i viola: “Un avversario difficile. Sono curioso, ma fiducioso. In casa nostra in Europa non abbiamo ancora perso. In realtà speravo di affrontare nei quarti di finale o l’Anderlecht o l’AZ (squadre che ha già allenato in passato ndr), ora penso che sia speciale il fatto che giochino tra di loro. Così incontreremo l’AZ in finale…bisogna sempre continuare a sognare”.