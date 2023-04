Van den Brom: “L’obiettivo principale del Lech Poznan è il campionato. Dovremo recuperare al meglio per la Fiorentina”

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Warta, l’allenatore del Lech Poznan John van den Brom ha parlato del match che attende i suoi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano:

“Ho detto ai miei giocatori che noi tra aprile e maggio dobbiamo vincere più partite possibili. Il nostro obiettivo primario è arrivare tra i primi quattro in campionato, in modo da poter giocare il prossimo anno in Europa”.

E ancora: “Vincere aiuta a vincere, dunque gli ultimi risultati positivi possono essere di buon auspicio per l’impegno in Conference che ci aspetta contro la Fiorentina. Dovremo recuperare bene le energie per giovedì”.