van den Brom: “Non possiamo ignorare le qualità della Fiorentina: bravi a sfruttare le occasioni quando la palla scottava. Tolto Salamon, tutti a disposizione”

Prosegue la conferenza stampa dell’allenatore del Lech Poznan Joseph van den Brom, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina in Conference League: “All’andata sono mancate diverse cose. In primis, la qualità della Fiorentina non è una cosa che possiamo ignorare: hanno segnato subito e hanno sfruttato tutte le occasioni che hanno avuto. Bravi a farlo in una partita dove la palla tra i piedi scottava“.

Tornando brevemente sulle assenze: “Chiaramente, influenza non avere dei giocatori a disposizione, specialmente in Europa. Ma ripeto, siamo delusi al di là dei nostri indisponibili. Non abbiamo Salamon, ma per il resto non ci sono infortunati“.

Sulle capacità del Lech Poznan: “Credo sempre nella mia squadra, anche nell’ultimo impegno in campionato abbiamo avuto delle difficoltà eppure abbiamo recuperato lo svantaggio e abbiamo giocato meglio. Quindi bisogna sempre credere nei propri mezzi”.