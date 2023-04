van den Brom: “Non sono convinto di un buon risultato, ma possiamo fare di meglio. Infortuni e assenze? Non devono essere una scusa, siamo delusi a prescindere”

Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, l’allenatore del Lech Poznan Joseph van den Brom ha presentato in conferenza stampa il quarto di finale di ritorno di Conference League: “Ci sono cose che non possono cambiare: abbiamo perso e tutti eravamo delusi dopo la partita, tifosi in primis. Noi, comunque, dobbiamo fare del nostro meglio e che riusciremo a lottare”.

E aggiunge: “Abbiamo tantissimo rispetto per la Fiorentina e per quello che ha fatto, ma credo che possiamo fare meglio di quanto mostrato una settimana fa. Non posso chiaramente dire di essere convinto al 100% di un buon risultato, però possiamo impostare un altro tipo di partita. Mi auguro che l’esito sarà soddisfacente”.

E ancora: “Gli infortuni e le assenze non devono essere una scusa: ci sono per gli uni e per gli altri. Non abbiamo giocato come avremmo voluto, ma a prescindere dalle assenze”.