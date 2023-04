Van den Brom: “Risultato e prestazione deludenti contro la Fiorentina. Dopo quel 4-1 mi chiedevo se saremmo stati in grado di rialzare la testa”

Il Lech Poznan ha pareggiato 2-2 in campionato nel big match (per la Polonia) contro il Legia Varsavia. Dopo la gara il tecnico John van den Brom ha detto: “Siamo entrati in campo dopo aver ripensato alla gara con la Fiorentina, dove abbiamo ottenuto un risultato deludente e siamo rimasti delusi anche dalla nostra prestazione. Dopo il 4-1 contro i viola, mi chiedevo se saremmo stati in grado di alzare la testa e lo abbiamo fatto”.

Nel corso del match di ieri il Lech ha perso una pedina importante: “Jesper Karlstrom ha subito un infortunio, finora né io né il medico sappiamo cosa sia successo e quanto sia grave l’infortunio. Incrociamo le dita perché torni presto, ma penso che possa essere difficile per l’incontro di giovedì a Firenze .