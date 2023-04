Van den Brom: “Sarà difficile per noi vincere a Firenze e arrivare in semifinale. Fiorentina squadra bellissima”

L’allenatore del Lech Poznan, John van den Brom, dopo la sconfitta con la Fiorentina ha detto: “Abbiamo aspettato tanto questa partita ed è arrivata purtroppo una sconfitta per 4-1. Sarà molto difficile per noi vincere a Firenze e arrivare in semifinale. Ringrazio molto i nostri tifosi per il sostegno”.

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina è una squadra bellissima che gioca molto bene, le sue prestazioni le vediamo ogni settimana. Dovevamo mettere in mostra un livello di gioco superiore”.