van den Brom: “Siamo stati quasi perfetti, ma non è bastato. La Fiorentina era sconvolta sul 3-0, si vedeva”

L’allenatore del Lech Poznan John van den Brom ha commentato a Viaplay la partita contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “È stato davvero emozionante. Abbiamo giocato una partita quasi perfetta. Certo, è stato difficile perché siamo arrivati qui con tre gol da recuperare. Ma dico sempre in queste situazioni che dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi, del club, dei tifosi. Possiamo essere felici, anche se so che con questo risultato non siamo andati avanti.

Possiamo uscire a testa alta, di sicuro abbiamo meritato di giocare i quarti di finale. Sono orgoglioso di come la mia squadra è apparsa in campo. Nello spogliatoio ho detto ai ragazzi di credere nelle loro qualità. Abbiamo iniziato bene la partita, abbiamo segnato un bel gol. Abbiamo sconvolto i nostri avversari, era visibile anche dalla panchina. Abbiamo fatto un buon lavoro. Ora sono solo ricordi, ma sono bei ricordi”