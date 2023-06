Vannucchi: “Il finale di questa stagione meritava di essere diverso, abbiamo dato il 100%. Si apre un nuovo capitolo da affrontare uniti”

Il portiere della Fiorentina Tommaso Vannucchi, per larga parte di stagione terzo estremo difensore della prima squadra, ha espresso su Instagram tutta la sua amarezza per la semifinale persa contro l’Inter valevole per le fasi finali del campionato nazionale U17. Queste le sue parole:

“Un’altra stagione si è conclusa, con un finale che meritava essere diverso però purtroppo sappiamo che il cacio è fatto di gioie e dolori, abbiamo dato tutti il 100% o forse più… uscendone a testa alta. Ringrazio con tutto il cuore staff e compagni per avermi coinvolto in questo finale pieno di emozioni, ora si apre un altro capitolo tutti uniti più di prima e avanti tutta, vi voglio bene siete la mia seconda famiglia”