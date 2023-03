Vannucci: “Chi rimette tutto in discussione non vuole bene alla città e alla Fiorentina. Ma si deve fare ogni sforzo per far giocare la squadra a Firenze”

Sul nuovo stadio della Fiorentina ha parlato anche il consigliere della Regione Toscana Andrea Vannucci, che ha commentato la situazione in un post pubblicato su Facebook. Ecco le sue parole: “Il progetto Arup per il nuovo stadio Franchi mi piace un sacco. Credo sia bellissimo e l’ho sempre pensato. Credo che vada gestita con grande attenzione la fase dei lavori e credo che si debba fare ogni sforzo per far giocare la Fiorentina nella città metropolitana“.

E aggiunge: “Non mi sognerei mai di rimettere tutto in discussione. Chi lo fa non vuole bene alla città e nemmeno alla Fiorentina. Non capisco quale sia la stranezza di investire soldi pubblici per opere pubbliche. Il ministero ha messo il vincolo e il ministero ha trovato le risorse, tramite PNRR, per ristrutturare e dare un futuro allo stadio e a Campo di Marte”.

Di seguito, il post: