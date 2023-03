Vannucci: “Per lo stadio temporaneo della Fiorentina serve una soluzione all’interno della città metropolitana, sennò si disperde un patrimonio”

A Radio Bruno è intervenuto il consigliere della regione Toscana Andrea Vannucci per parlare della vicenda stadio, che sta tenendo banco in questi giorni nell’ambiente Fiorentina. Queste le sue parole: “Secondo me non è così clamorosa l’ipotesi che la Fiorentina vada a giocare fuori dalla nostra regione, ma è un peccato. A volte Firenze mette la pancia davanti alla ragione.

Sono dell’idea che vada trovata una soluzione all’interno della città metropolitana, sennò si disperde un patrimonio. E’ il caso di parlare e confrontarsi anche con la tifoseria organizzata. Empoli? Ha la stazione vicina all’impianto, ma servirà rispetto per il territorio”.