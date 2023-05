Vanoli: “Quando fai vincere una coppa alla Fiorentina restano solo ricordi indelebili. Sottolineato poco il lavoro incredibile fatto da Italiano”

Paolo Vanoli è stato il protagonista dell’ultima vittoria della Fiorentina in Coppa Italia nel 2001 e oggi allena il Venezia, con cui sabato prossimo giocherà i playoff di B contro il Cagliari di Claudio Ranieri, tecnico che ha alzato la penultima Coppa Italia viola nel 1996.

L’ex giocatore gigliato sul Corriere Fiorentino ha detto: “Sono ricordi indelebili, vissuti in una città importante come Firenze, con una tifoseria bellissima come quella della Fiorentina. Aver vinto un trofeo, per di più da protagonista, con la maglia viola addosso è stata un’emozione incredibile. E la cosa che amo ricordare di più è la doppia vittoria a maglie invertite: nel 1999 ho vinto la Coppa Italia col Parma, avendo la meglio sulla Fiorentina, grazie a un mio gol; nel 2001, in viola, ho vinto contro i ducali, segnando ancora un gol decisivo. Buffo come il destino, a volte, ci metta lo zampino”.

Sensazioni confuse dopo la rete segnata al Parma: “La verità è che in quei momenti, soprattutto per uno come me che di gol ne segnava pochi, non hai la lucidità di capire ciò che sta accadendo. Poi c’era da giocare il ritorno a Firenze, dove il 12° uomo (il pubblico viola) ci ha aiutato ad avere la meglio su un grande Parma”.

E domani un’altra finale per i viola: “Ci tengo a fare i complimenti a Vincenzo Italiano e a tutto il suo staff – dice ancora Vanoli – Viene sottolineato poco, ma ha svolto un lavoro incredibile, portando la Fiorentina a giocare due finali. Così come è giusto fare i complimenti al d.s. Pradè, per aver costruito una rosa ampia e di valore, che potesse giocare su tre fronti. E merita un applauso anche il club per quello che sta costruendo e per questa stagione incredibile, indipendentemente da come andranno le due finali. Detto ciò, è chiaro che una finale è sempre una finale. Non vedo una favorita. È vero, i valori in campo sono differenti, ma sono convinto che la tifoseria viola farà capire alla squadra cosa significhi vincere un trofeo a Firenze”.