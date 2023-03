Variante Castrovilli: Con il 10, Fiorentina più incisiva

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina durante la stagione è stata colpita, come si diceva, da parecchi infortuni, alcuni lunghi e dolorosi, da Castrovili a Sottil. E Nico Gonzalez, l’uomo di maggior talento e maggior incisività della rosa, anche lui a lungo in infermeria. Acciacchi vari che gli hanno negato pure la gioia della vittoria mondiale.

Adesso che Nico è tornato, gli effetti benefici sono sotto gli occhi di tutti. Una pedina fondamentale negli ingranaggi della Fiorentina. Castrovilli, alla prima da titolare dopo 327 giorni con il Sivasspor, ha già mostrato come con lui la Fiorentina può avere varianti nella manovre d’attacco. E infine Sottil, validissima alternativa sulla fascia sinistra. Il pacchetto viola poi sarà finalmente completo quando anche che Brekalo, l’ultimo arrivato, trovi la condizione.