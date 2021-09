Varriale indagato per stalking. L’ex compagna: “Mi ha picchiata e mi perseguita”. Il giornalista Rai nega: “Chi afferma questo ne risponderà in tutte le sedi”

L’ex vicedirettore di RaiSport e volto noto della TV pubblica, Enrico Varriale, risulta essere indagato per stalking nei confronti dell’ex compagna. La donna è una giovane imprenditrice trasferitasi dalle Marche a Roma.

Oggi il Corriere della Sera riporta le sue accuse: “Mi ha picchiata, presa a schiaffi, sbattuta contro il muro, insultata. Mi perseguita con telefonate di notte, si apposta sotto casa, citofona alle 6 di mattina…”.

Pubblicata anche la replica del giornalista, che dice: “Non ho mai stalkerizzato nessuno e chi afferma questo ne risponderà in tutte le sedi. È una dolorosa vicenda personale che avrei preferito rimanesse tale. Purtroppo però mi sono state rivolte, e rese pubbliche, accuse del tutto false. Sono sicuro che riuscirò a dimostrare la loro infondatezza facilmente e in tempi brevi”.