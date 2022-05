Vasquez: “Voglio giocare ancora in Serie A”. E intanto la Fiorentina lo valuta

Il calciatore del Genoa Johan Vasquez ha parlato al canale messicano Azteca TV: “Vorrei continuare a giocare in Serie A“. Una semplice frase che fa capire le intenzioni del difensore messicano, attualmente in forza al Genoa ma pronto a cambiare casacca per tornare nella massima categoria del calcio italiano.

Sappiamo che, sulle tracce del classe ’98, c’è la Fiorentina insieme alla Lazio, secondo quanto riportato da calciomercato.com. Le sirene della Serie A sono pronte a farsi sempre più insistenti, soprattutto dopo le parole odierne.