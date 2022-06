Vazquez + Vasquez per la Fiorentina

Una curiosa assonanza lega i nomi di Luis Vazquez, attaccante argentino del Boca Junior, e Johan Vasquez, difensore messicano del Genoa. A legarli c’è anche l’interesse della Fiorentina, come svelato dal Corriere dello Sport.

Il giocatore del grifone piace da tempo per rinforzare il reparto difensivo, dove rimane in bilico il futuro di Milenkovic e con la praticamente sicura partenza di Nastasic. Potrebbe arrivare a Firenze per una cifra intorno ai 5 milioni e il suo potrebbe essere il nome giusto per il ritocco perfetto al reparto centrale (se non parte il serbo).

C’è poi Luis Vazquez, che è arrivato al Boca grazie a Burdisso, che adesso lo vuole portare in Italia a vestire la maglia viola. Punta centrale classe 2001, ha una clausola rescissoria da circa 14 milioni di euro e in Argentina sono sicuri: non ci sarà alcuna trattativa, il club di Buenos Aires vuole solo il pagamento della clausola.