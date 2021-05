Ve lo ricordate Ruben Olivera? L’ex numero 10 della Fiorentina lascia il calcio giocato, ma non per sua volontà…

Ve lo ricordate Ruben Olivera? Come dimenticarlo, visto che ha indossato (non con grande successo) la maglia numero 10 della Fiorentina. Oggi capitano dell’Aprilia, ha da poco compiuto 38 anni lo scorso 4 maggio. L’uruguaiano oggi comunica ufficialmente la fine della sua carriera da calciatore: “Oggi lascio il calcio giocato non per mia volontà, visto che mancano due mesi alla fine del campionato, ma per un problema cardiaco che mi hanno trovato tre settimane fa. Volevo dare quindi questa comunicazione per ringraziare la Società Aprilia, il Presidente Antonio Pezone e tutte quelle persone che lavorano qui con noi ogni giorno che compongono lo staff tecnico e dirigenziale. Questa è una comunicazione un po’ triste perché, per la passione che ho per questo sport, non avrei mai voluto lasciarlo così ma ho 38 anni e sono pronto ad intraprendere una nuova sfida che è quella di fare l’allenatore. Mi metterò a disposizione di mister Giorgio Galluzzo cercando di dare una mano e di imparare il più possibile”.