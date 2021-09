Vecino si prepara al ritorno da ex a Firenze: “Una partita speciale per me, è una città che porto nel cuore per come mi ha accolto”

Nostalgia canaglia per l’ex centrocampista della Fiorentina Matias Vicino. Il giocatore in forza all’Inter e che ieri ha segnato nella gara vinta per 6-1 contro il Bologna ha parlato così a proposito della prossima partita contro i viola in programma al ‘Franchi’ martedì sera per il turno infrasettimanale di campionato: “Tornare a Firenze è sempre bello, è una città che porto nel cuore.”

Ha aggiunto poi al riguardo: “Mi hanno accolto quando sono arrivato dall’Uruguay, è una partita speciale sempre per me”.