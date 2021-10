Velikikh: “Fiorentina apertamente sul mercato, due attaccanti tra gennaio e giugno, questo è un verdetto per Kokorin. La sua storia è sempre più un misterioso incidente”

Alex Velikikh, scout man ucraino, che vanta collaborazioni con molti club italiani di Serie A, è tornato a parlare dell’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, che conosce bene e che sta seguendo con attenzione in questa sua esperienza nel nostro campionato.

“La storia di Kokorin assomiglia sempre di più a un misterioso incidente – spiega Velikikh su Sportbox.ru – da un calciatore che è stato acquistato come rinforzo, con esperienza internazionale, dietro i consigli di Capello e Mancini, chiaramente i viola si aspettavano molto di più. Adesso all’interno della Fiorentina dicono apertamente che sono sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante per gennaio. E in estate ne arriverà un altro ancora. Questo è quasi un verdetto per Kokorin“.

Eppure il russo non si starebbe nemmeno allenando male: “Coloro che hanno visto Kokorin al lavoro al centro sportivo – conclude Velikikh – dicono che si sta impegnando e ci sta mettendo anche tanta qualità. Ma per qualche motivo non riesce a trasferire questa qualità nelle partite”.