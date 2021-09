Venerato a FN: “De Laurentiis aveva pensato a Italiano per la panchina del Napoli. La Fiorentina giocherà il calcio più bello d’Italia”

MILANO – Il calciomercato si è concluso e la Fiorentina si è rinforzata con gli arrivi di Gonzalez, Torreira, Nastasic e Odriozola. Ci sono state poi delle uscite, su tutte quella di Pezzella, ed è mancato il colpo nel ruolo di esterno d’attacco che Italiano tanto desiderava. Da registrare poi la permanenza di Vlahovic e Milenkovic, il secondo con annesso rinnovo del contratto.

Per parlare dei movimenti della dirigenza viola, la redazione di Fiorentinanews.com ha contattato il giornalista Rai Ciro Venerato: “Valuto il mercato viola in maniera molto positiva, gli do un 7 tendente al 7 e mezzo. E’ mancato l’esterno, Orsolini o Berardi, che avrebbe completato la rosa. Il valore aggiunto però è Italiano, un tecnico che conosco molto bene e che da un bellissimo gioco alle sue squadre. Non a caso dopo uno Spezia–Napoli De Laurentiis andò negli spogliatoi a fargli i complimenti, non escludendo per lui un futuro sulla panchina dei partenopei”.

E poi ha aggiunto: “Ho visto poche squadre di bassa classifica giocare come faceva lo Spezia, quella partita vinta contro il Milan è la fotografia del modus operandi di Italiano. Vedo molto bene la Fiorentina e così anche Callejon, che grazie al mister può tornare a giocare bene come ai tempi di Sarri. Penso che la Fiorentina sarà la rivelazione del campionato, giocherà il calcio migliore forse insieme alla Lazio. L’unica critica che posso fare alla dirigenza è di aver comprato buoni giocatori negli anni scorsi senza affidarli però agli allenatori giusti”.