Venerato: “Abbiamo sentito la versione della Fiorentina, ora però occorre ascoltare quella di Gattuso”

Il giornalista Rai Ciro Venerato, durante un collegamento con Radio Kiss Kiss Napoli, è tornato a parlare del divorzio tra la Fiorentina e Gennaro Gattuso. Queste le sue parole: “Non so quanto ci sia rimasto male per quello che è avvenuto nei giorni scorsi con il Tottenham, non lo sento da 2-3 giorni. Dico una cosa: condivido il post del collega Renica, l’ho letto su un sito, lo sottoscrivo in toto. Sono anche il dell’idea Gennaro abba sbagliato ad accettare la proposta arrivata dalla Fiorentina: so che il tecnico non era pienamente convinto del progetto presentato da Rocco Commisso. Come abbiamo viste le parti si sono separate in malo modo, ma finora abbiamo ascoltato solo la campana della Fiorentina, adesso occorre ascoltare anche quello che ha da dire Rino. Pur lavorando a stretto contatto con Jorge Mendes, Ghoulam a Napoli non l’ha fatto mai giocare e Andre Silva col Milan con lui ha avuto lo stesso destino, e sappiamo benissimo che parliamo di due giocatori della scuderia di Mendes”.