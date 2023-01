Venerato conferma: “L’ufficialità dello scambio Sirigu-Gollini arriverà all’inizio della prossima settimana. Manca solo…”

Il giornalista della RAI e vicino all’ambiente Napoli Ciro Venerato, ha confermato a 1 Station Radio l’avvicinarsi della chiusura della trattativa tra Fiorentina e Napoli per lo scambio Sirigu-Gollini: “L’annuncio sarà dato all’inizio della prossima settimana, l’operazione è in chiusura. La prima anticipazione è stata offerta venerdì, poi ieri ho aggiunto alcuni dettagli. Quest’oggi il Napoli giocherà Meret con la Cremonese, questo è un indizio che conferma la probabile cessione di Salvatore.

Il Napoli e i calciatori hanno fatto la propria scelta. Restano alcuni dettagli contrattuali da sistemare, soprattutto per il numero dei club coinvolti. Ci saranno i i diritti d’immagine da firmare, la trattativa è pronta a decollare, per questo il Napoli non ha preso in considerazione altre proposte come quella del Lorient con lo scambio con Mannone. Ovviamente bisogna aspettare l’ufficialità, ma l’operazione si farà”.