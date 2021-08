Venerato: “Il Napoli ha scartato sia Pjanic che Torreira. Ci sono poche possibilità di vedere Amrabat in azzurro”

Il giornalista della RAI Ciro Venerato ha parlato a Radio Kiss Kiss di quelli che potevano essere alcuni movimenti di mercato del Napoli legati alla Fiorentina e della situazione di Amrabat. Queste le sue parole: “Il Napoli ha bocciato due centrocampisti come Torreira e Pjanic per caratteristiche tecniche. Non sono adatti al gioco di Spalletti. Amrabat? Difficile vederlo al Napoli, con l’Atalanta che ha ripreso i contatti con la Fiorentina. Siamo al 5% di possibilità”