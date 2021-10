Venerato: “La Fiorentina ha fatto il prezzo per Vlahovic. A gennaio non se ne andrà a queste cifre”

Il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, ha parlato del mancato rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic con la Fiorentina a La Domenica Sportiva.

Queste le sue dichiarazioni: “Il divorzio è ufficialmente sancito, il giocatore ha rifiutato 20 milioni + 4 di bonus + bonus alla firma da 3 milioni per i prossimi 5 anni. L’agente chiedeva il 10% su una futura rivendita, 6 milioni annui al giocatore ed un premio da 5 milioni a lui per la consulenza. Per non perderlo a zero, bisognerà venderlo a gennaio o a giugno. Base d’asta: 90 milioni. Juventus, Manchester City, Atletico Madrid e Tottenham faranno di tutto per prenderlo, ma non a gennaio e non a quelle cifre”.