Venerato: “La Fiorentina potrebbe cedere Amrabat in prestito secco, ma il Napoli non ha i due milioni di euro richiesti”

Il giornalista ed esperto di mercato della Rai, Ciro Venerato, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi anche sulla Fiorentina.

Queste le sue parole: “Il Napoli ha bisogno di un centrocampista: lo chiede Spalletti e lo sa ADL, il problema è sempre quello, al momento la proprietà non ha dato un budget a Giuntoli. Bisogna prima vendere e poi comprare. Amrabat? La Fiorentina potrebbe darlo via in prestito secco per 2 milioni, ma per ora il Napoli offerte non ne può fare. Ad oggi i 2 milioni non li ha, ma se dovesse vendere Manolas potrebbe fare un tentativo per Amrabat. Il centrocampista piace molto anche all’Atalanta ma ora i rapporti si sono molto raffreddati per via di Zappacosta, ‘soffiato’ sul fotofinish alla Fiorentina proprio dall’Atalanta a titolo definitivo. Il Napoli non ha poi parlato con la Fiorentina, magari ha avuto dei contatti indiretti con chi si occupa del giocatore”.

Venerato si è soffermato poi su Pjanic e Torreira: “Il Napoli non li prenderà. Il serbo ha una valutazione tattica, è un grandissimo giocatore, ma occupa un ruolo completo (Demme e Lobotka). La squadra di Spalletti ha invece bisogno di un Bakayoko, uno più forte di lui ma con le sue caratteristiche. Torreira è un play non adatto in una mediana a due, meglio una mezzala di inserimento, più strutturata fisicamente. Amrabat può rispondere a questo identikit, ad oggi però il Napoli non può farla decollare perché non ha i due milioni richiesti dalla Fiorentina per il prestito oneroso da lei richiesto”.