Venerato: “Vlahovic può spaccare la partita quando vuole, Italiano allenatore migliore della nuova generazione, per distacco. Il Napoli di Leicester può creare problemi alla Fiorentina, ma se è quello visto contro il Genoa…”

Il giornalista di RaiSport, Ciro Venerato, è uno di quelli che può parlare meglio della sfida che vedrà il Napoli opposto alla Fiorentina, che andrà in scena domenica prossima.

“L’impegno di Firenze contro una squadra ottima con un allenatore che io adoro e che considero il migliore della nuova generazione, per distacco – spiega Venerato – ci dirà se è possibile andare oltre ad alcune considerazioni sul Napoli e sul ruolo che potrà recitare in questo campionato”.

Venerato poi aggiunge: “La Fiorentina ha un attacco importante, è il reparto sicuramente migliore dei viola e quello che può creare grattacapi. Vlahovic può spaccare la partita quando vuole. E temo Callejon, che è un giocatore che può dare ancora tanto. Ci vorrà il miglior Napoli per creare dei problemi ai gigliati ovvero quello che abbiamo visto a Leicester. Se invece sarà quello di Marassi col Genoa, non è pericoloso per la Fiorentina”.