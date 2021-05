Venerdì sarà il giorno di Gattuso. Il nuovo allenatore della Fiorentina arriva in città e ha già in programma un incontro di calciomercato

Manca sempre meno all’arrivo a Firenze di Gennaro Gattuso. Come riporta su Twitter la giornalista Sara Meini, il nuovo allenatore della Fiorentina arriverà in città venerdì. Sull’agenda la visita di tutte le strutture del club e un incontro con Barone e Pradè per fare il punto sul calciomercato. Ci sono poi novità anche per Dario Dainelli, che saluterà la prima squadra andando magari a occupare un ruolo nelle giovanili.