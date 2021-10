Venezia-Fiorentina: Come seguire la partita in DIRETTA TV

Doppia diretta tv per la partita tra Venezia-Fiorentina in programma lunedì prossimo alle ore 20.45. Il match del ‘Penzo’ sarà visibile sia su Dazn che su Sky (in entrambi i casi a pagamento).

Per seguirlo sull’emittente streaming basta accedere alla app su Smart TV, oppure collegarsi su tablet, smartphone, PC e console di gioco come Playstation e XBox.

Quanto a Sky, il match è programmato su Sky Calcio HD (canale 251) e Sky Sport HD (canale 201).

Per tutti coloro i quali non hanno accesso ai canali a pagamento, ricordiamo che ci sarà anche la diretta testuale, gratuita, seguitissima e con i vostri commenti, di Fiorentinanews.com, con la descrizione delle azioni in tempo reale.