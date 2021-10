Venezia-Fiorentina, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Dopo due settimane di sosta per gli impegni delle Nazionali, la Fiorentina torna finalmente in campo. La squadra di Italiano sarà di scena questa sera al Penzo di Venezia, per il posticipo del Monday Night dell’ottava giornata di Serie A. Nell’ultima partita prima della sosta, la squadra di Italiano ha perso per 2-1 contro il Napoli mentre i lagunari hanno pareggiato all’ultimo minuto in casa del Cagliari.

L’appuntamento è per oggi alle ore 20:45, dirige la gara il sig. Massimi della sezione di Termoli. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, a fine gara invece spazio alle pagelle e alle voci dei protagonisti. Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.