Venezia, preso Romero dal Manchester United. Già a disposizione contro i viola?

La prossima avversaria della Fiorentina sarà il Venezia lunedì 18 ottobre, al termine di questa pausa nazionali. Proprio il Venezia è protagonista di una mossa di mercato per rafforzarsi, dal momento che non convincono le condizioni fisiche di Lezzerini e Maenpaa: ha raggiunto un accordo per assicurarsi lo svincolato portiere Romero dal Manchester United. Dopo sei stagioni coi Red Devils, Romero torna in Serie A con l’esperienza di tre stagioni in blucerchiato; Zanetti spera di averlo a disposizione già per il match contro i viola.