Venezia sfortunato: l’ex viola Lezzerini costretto al forfait all’intervallo… con la porta imbattuta

Primo anticipo della terza giornata di Serie A al ‘Castellani’ dove il Venezia sta conducendo per 1-0: pomeriggio sfortunato però, al netto del risultato, per i lagunari che sono stati costretti a effettuare ben 4 cambi per infortuni, tra questi anche quello del portiere Luca Lezzerini. L’ex viola che ha anche 3 presenze in massima serie con la Fiorentina, è alla prima stagione in A da titolare dopo aver conquistato la promozione l’anno scorso. Per lui un problema fisico che l’ha visto dare forfait a vantaggio del vice Maenpaa, con la porta del Venezia che era imbattuta fino a quel momento.