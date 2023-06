Venezia si unisce a Firenze contro il governo: Il Bosco dello Sport come il Franchi

Venezia si unisce a Firenze e fa causa al Governo. In Laguna c’è il Bosco dello Sport, nel capoluogo toscano lo stadio Artemio Franchi per i quali c’è bisogno di reperire fondi dopo che in un primo momento questi erano stati approvati dal governo Draghi nel 2022 e tolti con decreto di definanziamento arrivato il 28 aprile scorso.

L’amministrazione di Venezia, che pure è dello stesso colore di quella in carica a livello nazionale, punta il dito contro vizi procedurali e di “motivazioni” soprattutto nella parte relativa alle “osservazioni pervenute da parte della Commissione Europea circa l’ammissibilità degli interventi finanziati previsti all’interno dei Piani Urbani Integrati promossi dalle Città Metropolitane di Venezia e Firenze”. Per questi motivi ci sarà il ricorso al Tar anche in questo caso.