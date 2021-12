Ventura: “La Fiorentina non mi stupisce più di tanto, io l’avevo previsto. I tifosi devono essere contenti per due motivi”

L’ex ct della Nazionale italiana, Gian Piero Ventura, ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

Di seguito le sue parole: “A differenza degli ultimi dieci anni, la Juventus ha una rosa fortemente meno qualitativa: inoltre, le mancano i trenta gol di Cristiano Ronaldo. Fiorentina? Non mi stupisco più di tanto, già ad inizio anno avevo detto che Italiano è una piacevole sorpresa. Giovane, con tante idee e bravo anche nel metterle in pratica. Questi risultasti sono figli del lavoro del tecnico e di Vlahovic, ma anche del rilancio di giocatori come Bonaventura e della crescita di giovani come Maleh e Sottil”.

Continua così: “Bastava fare due punti contro Venezia o Empoli e si sarebbe aperto uno scenario europeo addirittura migliore. I tifosi devono essere contenti non solo per quanto fatto fino ad oggi, ma anche per il fatto che nel prossimo futuro ci sono tutti i presupposti per tornare ad essere una società importante com’è sempre stata la Fiorentina”.