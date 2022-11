Venuti e una posizione molto delicata: L’attaccamento alla maglia potrebbe non bastare per il rinnovo

Nella lista dei giocatori della Fiorentina prossimi alla scadenza, figurano anche Riccardo Saponara e Lorenzo Venuti.

Nessuno di loro ha al momento un appuntamento con la dirigenza per parlare del contratto. Saponara però con Italiano si è rilanciato, diventando in questi anni uno dei punti di riferimento del tecnico e ha già da tempo aperto alla possibilità di allungare almeno per un’altra stagione.

Più delicata invece la posizione di Venuti. L’esterno sta vivendo una stagione complicata e non solo per la concorrenza di Dodô; il suo attaccamento alla maglia è innegabile ma, si legge su Il Tirreno, questo potrebbe non bastare per prolungare il rapporto.