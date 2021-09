Il difensore della Fiorentina Lorenzo Venuti ha parlato così a Radio Bruno: “A parte la sconfitta subita, credo che già da Roma si è vista un’identità di squadra e di gioco come non c’era stato negli ultimi anni. Con Iachini avevamo un grande rapporto e ci ha tirato fuori da situazioni difficili perciò va solo ringraziato, ma il tecnico è come un direttore d’orchestra che deve saper muovere le bacchette. Se tutto questo non accade poi diventa un problema”.