Venuti: “Grazie a tutti per i messaggi di sostegno, già oggi sarò al lavoro per recuperare. Godiamoci una super vittoria!”

Su Instagram il difensore della Fiorentina Lorenzo Venuti ha voluto ringraziare i tifosi viola per i messaggi ricevuti dopo l’infortunio di ieri sera e commentare la vittoria. Queste le sue parole scritte sotto l’ultimo suo post: “Ringrazio tutti per i messaggi di sostegno. Già da domani (oggi ndr) sarò a lavoro per sistemare gli acciacchi. Adesso godiamoci questa super vittoria di un gruppo fantastico. Bravi tutti!”

Il terzino destro della Fiorentina dovrà riprendersi dopo una lussazione alla spalla.