Venuti: “Lo stemma della Fiorentina è una seconda pelle, Firenze merita di vincere trofei. E’ un dovere per noi regalare la gioia della Conference”

Centesima ma anche ultima partita in campionato con la maglia della Fiorentina per Lorenzo Venuti, che a DAZN ha detto: “Questo stemma rappresenta per me una seconda pelle. E’ dal 2008 che faccio parte di questa famiglia e aver raggiunto le cento presenze oggi è un qualcosa di indescrivibile. E’ un traguardo che mi sono sempre posto e il fatto che ogni anno sia partito da dietro, mi rende ancora più orgoglioso, perché ho dimostrato che con il lavoro si può raggiungere qualsiasi obiettivo”.

E ancora: “Sto vivendo questa attesa come la vivono tutti. Una partita che potrebbe portare Firenze dove merita perché è una piazza che merita di vincere trofei e merita di essere in alto con le squadre più blasonate. Dobbiamo sentirlo come un dovere portare questa gioia a Firenze. Sarebbe la chiusura perfetta per quello che è stato il mio percorso in maglia viola”.