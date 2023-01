Venuti, niente rinnovo con la Fiorentina…ma tante opportunità di mercato

Per Lorenzo Venuti non ci sarà il rinnovo contrattuale con la Fiorentina. Ma il terzino, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, ha tante opportunità di mercato a disposizione.

Per il quotidiano sportivo, sul classe ’95 ci sono Empoli e Salernitana in Italia, ed Espanyol in Spagna.

Per il momento comunque Venuti continua ad entrare nelle rotazioni di Italiano, alternandosi con Dodô che ancora non riesce ad esprimersi per quelle che erano le attese su di lui.