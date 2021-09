Venuti: “Per me è uno stimolo essere in competizione con il terzino del Real Madrid. Callejon? Importante per lo spogliatoio”

Il difensore della Fiorentina Lorenzo Venuti, intervistato da Radio Bruno, ha parlato anche della concorrenza con Odriozola: “Per me è uno stimolo in più essere in competizione con uno del Real, significa che qualcosa di buono ho fatto. I gol? Sono un bomber in Coppa ma in serie A mi manca e spero di farlo presto anche se non è un tarlo in testa perché le mie mansioni sono altre ma arriverà anche quello”.

Su Callejon ha aggiunto: “Significa molto all’interno della squadra per la sua carriera e ci dà una grandissima mano all’interno dello spogliatoio”.