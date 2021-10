Venuti risponde alle critiche: “Definire monotona la vita del calciatore non vuol dire lamentarsi. Mi dispiace per chi vede il calcio solo come una questione di soldi”

Il giocatore della Fiorentina Lorenzo Venuti, tramite una storia su Instagram, ha risposto ad alcuni utenti che sui social lo avevano criticato per aver definito “monotona” la vita dei calciatori durante un’intervista al sito ufficiale del club viola: “Non ho voglia di perdere tempo per pochi “eletti”, così voglio definirli, che parlano di soldi sotto la mia intervista. Ma due parole ve le voglio dire: parlare di monotonia non significa lamentarsi né tantomeno significa parlare di stipendi”.

E poi ha aggiunto: “Mi dispiace per voi che di tutta la mia intervista siete riusciti a leggere (e male) solo quelle poche frasi. Evidentemente siete i primi che guardano il calcio solo per quel fattore economico che tanto ripudiate e non per la vera bellezza e le vere emozioni che questo sport sa regalare”.