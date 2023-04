Venuti saluterà a giugno e la Fiorentina prepara le soluzioni interne. Prospetti come Pierozzi e Kayode sono da sfruttare

La Fiorentina non rinnoverà il contratto a Lorenzo Venuti; dal 1° luglio, il numero 23 viola sarà libero di cercarsi un’altra destinazione. Il club viola, tuttavia, non ha alcun problema a reperire una valida alternativa. La società prepara le soluzioni interne: da un lato, risparmia su risorse da investire in altre zone di campo, ma soprattutto valorizza il lavoro di un settore giovanile su cui crede tanto.

Come riporta La Nazione, i nomi sono Niccolò Pierozzi e Michael Kayode. Il classe 2001, tra l’altro, è andato in gol ieri contro il Benevento, a conferma di un’ottima stagione con la sua Reggina in prestito; gli amaranto sono in calo, ma Pierozzi ha ampiamente dimostrato di essere cresciuto e di avere qualità importanti. Kayodé, invece, è uno dei pezzi pregiati della Primavera di Aquilani, tanto da aver già attratto le attenzioni di club di Premier League e Bundesliga. La priorità del ragazzo rimane affermarsi alla Fiorentina, con la quale ha un contratto fino al 2025 (con opzione).