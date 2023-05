Verdetti dalla Serie B: Pierozzi e la sua Reggina volano ai playoff per sfidare il Sudtirol. Pisa fuori dagli spareggi, Perugia in Serie C

Si è appena conclusa l’ultima giornata di Serie B. Oltre alle promozioni anticipate in Serie A di Frosinone e Genoa ottenute nelle scorse settimane c’è da segnalare l’accesso ai playoff della Reggina che, con il giovane Niccolò Pierozzi in prestito dalla Fiorentina titolare, vince per 1-0 in casa contro l’Ascoli grazie al gol segnato all’ultimo minuto di gioco da Canotto. Gli amaranto se la giocheranno contro il Sudtirol. L’altro spareggio sarà invece tra Cagliari e Venezia, con Bari e Parma arrivati rispettivamente terzi e quarti in classifica che accederanno alla fase successiva dei playoff per l’approdo in massima serie. Restano fuori dai giochi per la promozione il Pisa, che perde in casa per 2-1 contro la SPAL già retrocessa, e il Palermo che pareggia tra le mura amiche 2-2 contro il Brescia.

Oltre agli estensi e al Benevento retrocede in Serie C anche il Perugia. Il playout per mantenere la categoria sarà tra Cosenza e Brescia.